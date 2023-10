Médicos esgotados. “O último Natal foi há dois anos. E dói”

Miguel Reis Costa está no último ano do internato em medicina interna no hospital de Viana do Castelo. Tem um horário de 40 horas semanais, mas só no papel.

“A maior parte das vezes acabo por trabalhar 50 horas ou mais”, conta o jovem médico à reportagem da Renascença.

“A verdade é que nem contabilizo. Faço de propósito senão seria pior para mim”, desabafa.

Entre a preparação das consultas e o acompanhamento dos pacientes, o interno, natural da Póvoa de Varzim, garante que é impossível sair a horas.

Com a rotina de trabalho para lá do horário têm de lidar a família e a noiva, com quem vai casar no próximo ano: “Quando falam que a nossa vida pessoal é muito afetada por fazer noites e fins de semana. É verdade. Mas quando escolhi medicina já contava com isso. A minha família e a minha namorada é que não."

“O problema é aquilo com que eu não posso contar. Esse é o principal peso na minha vida”, admite Miguel Reis. “É saber que tenho um horário até às seis da tarde, mas não posso dizer à minha namorada que vamos jantar às oito. Eu nunca posso dizer isso. Eu não sei se vou estar lá”.

“Eu não posso planear a minha vida pessoal”, garante o jovem de 31 anos que, pelo menos, para já, diz ter adiado a decisão de ter filhos. “Sinto que tendo a vida que tenho seria inviável ter um filho neste momento”.