24 horas depois, ativistas climáticos voltam a protestar e bloqueiam Rua de São Bento

Depois de terem bloqueado a segunda circular em hora de ponta, na última terça-feira, os ativistas climáticos voltaram a sair à rua, desta vez na Rua de São Bento, perto do Rato, em Lisboa.



Num comunicado enviado às redações, o grupo informou que trânsito esteve bloqueado durante mais de vinte minutos.

Três ativistas do grupo Climáximo que protestavam, mostraram cartazes com a mensagem: "Sabendo o que sabes sobre a crise climática, o que vais fazer?".

O objetivo foi levar o protesto "até mais perto do poder legislativo", anunciam.

No mesmo comunicado, o grupo diz que "a PSP interveio e os três ativistas foram detidos no local e levados para a esquadra do Rato".

Segundo as imagens partilhadas pelo Climáximo, os ativistas acabaram por ser retirados do local à força por um dos condutores que ficou bloqueado na estrada.

O grupo faz ainda um apelo "a toda a população para dizer a verdade a si próprios sobre o estado em que estamos e a resistir para defender a vida e tudo que amamos".