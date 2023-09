Ensino Superior. Colocados 1.654 estudantes na terceira fase

Na terceira fase do concurso nacional ao Ensino Superior, 1.654 estudantes foram colocados, 998 dos quais não tinham uma matrícula anterior.

Para a terceira fase, as instituições de ensino superior decidiram colocar a concurso 2.866 vagas, às quais acresceram 652 vagas libertadas por candidatos colocados e matriculados em fase anterior.



Desta terceira fase do concurso sobraram 1.875 vagas, que as instituições de ensino superior podem utilizar para reforçar as vagas já fixadas no concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior.



Ao todo, foram admitidos 49.996 estudantes no Ensino Superior público, através do concurso nacional nas três fases.

Ao todo, 92% das vagas de universidades e politécnicos foram ocupadas por estudantes, depois da terceira fase.

No ano passado, tinham ingressado no ensino superior cerca de 50.300 através do mesmo concurso.

Terminado o concurso, ficaram por preencher mais de quatro mil vagas, a maioria em institutos politécnicos, onde foram ocupados 85,1% dos lugares disponíveis. Nas universidades, por outro lado, foram preenchidas 97,2% das mais de 30 mil vagas.





As instituições do interior do país foram as menos procuradas pelos jovens. No Instituto Politécnico de Bragança, a taxa de ocupação não ultrapassou os 58,6%, seguindo-se os politécnicos de Tomar (61,8%), Beja (66,6%) e Guarda (69,5%).





Por outro lado, houve 20 universidades e politécnicos que preencheram mais de 90% dos lugares disponíveis e nove em que mais de 98% dos lugares foram ocupados: as universidades de Aveiro, Lisboa, Nova de Lisboa, Minho e Porto, o ISCTE-IUL, o Instituto Politécnico do Porto e as escolas superiores de Enfermagem de Coimbra e do Porto.