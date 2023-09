Vacinação gripe e Covid-19 arranca nas farmácias. Nos lares só na próxima semana

A vacinação para a gripe sazonal e a covid-19 arranca esta sexta-feira nas farmácias. Nos lares só vai começar na próxima semana. Nesta altura ainda não há vacinas reforçadas para todos, mas há as suficientes para que o processo possa arrancar ao longo da próxima semana, diz à Renascença o subdiretor-geral da Saúde. “Destas 120 mil já temos o suficiente para conseguirmos iniciar o processo de 2 a 6 de outubro”. Depois, adianta André Peralta Santos, as vacinas vão chegando ao longo do mês, o que nos garante um fluxo contínuo de doses que, com tranquilidade e segurança, nos permite vacinar a maioria dos lares até ao final do mês de outubro, início de novembro”. Tal como aconteceu o ano passado, “são os profissionais do SNS que se dirigem aos lares para vacinar os utentes e os profissionais que ali trabalham”. O subdiretor-geral da Saúde esclarece que “só para os residentes com mais de 60 anos, grupo especialmente vulnerável à doença grave, é que existe a recomendação para uma vacina de gripe modificada".

"Os profissionais dos lares que não se enquadrem neste critério, farão a vacina da gripe normal e a vacina da covid é igual para todos” na sua dose, que demostrou maior proteção. 2.300 farmácias preparadas para dupla vacinação Outra das novidades da campanha, que arranca esta sexta-feira, é que a vacinação dos utentes com mais de 60 anos é feita nas farmácias. Os primeiros lotes – um pouco mais de 200 mil vacinas para a covid-19 e um pouco menos para a gripe – já foram distribuídos por todo o país. O subdiretor-geral da Saúde considera que esta quantidade “permite começar o processo de vacinação de forma tranquila”. Mesmo que não arranque com a velocidade máxima, “vai avançar nas próximas semanas com mais velocidade à medida que a disponibilidade de vacinas for maior”, diz André Peralta Santos. As próximas doses vão chegar no início de outubro, pelo que em meados do mês já se poderá atingir o ritmo máximo. As vacinas para a covid-19 que agora começam a ser ministradas já são adaptadas aos novos subtipos da variante ómicron, pelo que parte das doses que tínhamos em stock vão ser doadas a outros países que necessitem. “É o processo normal que acontece em todos os países da Europa”, explica André Peralta Santos, sem apontar números.