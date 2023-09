Apreendida embarcação de alta velocidade suspeita de narcotráfico ao largo do Algarve

Uma embarcação de alta velocidade foi apreendida na madrugada desta sexta-feira no sul do país, ao largo do Algarve, por suspeita de narcotráfico.

Tratou-se de uma operação conjunta da Marinha com a Autoridade Marítima Nacional e a Força Aérea.

Em comunicado, a Marinha explica que a embarcação continha 89 jerricans de combustível, transportada por três indivíduos, dois marroquinos e um de nacionalidade francesa.

Desde o início do ano, é indicado no mesmo comunicado, já foram efetuadas 81 detenções e apreendidas 33 embarcações de alta velocidade com cerca de 33 toneladas de produto estupefaciente.