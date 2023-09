Chama-se Eurodreams e vai ser a nova lotaria europeia

O primeiro prémio deverá a ascender a 20 mil euros por mês durante 30 anos. Já o valor do segundo prémio a atribuir estará limitada a um valor máximo de 1,44 milhões de euros, um valor que corresponde a 12 segundos prémios com um valor de dois mil euros por mês por um período de cinco anos cada.

Tal como jogos como Euromilhões ou Totoloto, o valor do Imposto de Selo que o Estado vai angariar com estes prémios será de 20%, para valores de prémios iguais ou superiores a cinco mil euros.

Às receitas proveniente do novo jogo, que serão constituídas pelo valor total das apostas admitidas, serão ainda deduzidos 2% destinados à Santa Casa da Misericórdia e outros valores para garantir estarem “reunidas as normas regulamentares aplicáveis”, refere o Público.

Segundo diploma do Governo a que o jornal teve acesso, a criação deste jogo pretende "combater a oferta ilegal neste tipo de sorteios de números, canalizando-a para a oferta legal e controlada de jogos, em estritas condições de segurança, integridade e transparência, as quais são garantidas pela Santa Casa”.

Esta nova lotaria surge numa altura em que tem sido questionado as consequências psicológicas ligadas ao vício do jogo, em particular das “raspadinhas”, depois do estudo "Quem paga a raspadinha?" ter concluído que cerca de 100 mil portugueses têm problemas de jogo com a raspadinha.