"Estado tem de investir mais" no combate ao crime organizado

O estudo da organização não-governamental indica também para riscos no cibercrime e na criminalidade económico-financeira.

As declarações de José Manuel Anes surgem após a publicação, na terça-feira, de um relatório da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional, que conclui que Portugal deve ter particular atenção às atividades criminosas de tráfico de seres humanos, armas e drogas .

“Não há nenhum país do mundo, mas concretamente da Europa, que escape a este fenómeno do crime organizado.” É o que defende José Manuel Anes, professor universitário e investigador do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT).

“O crime organizado não tem ideologia, exerce a sua ação através da obtenção de lucro por meios ilícitos como o tráfico de armas, de seres humanos de droga, e, digamos que toda a penetração na esfera financeira e económica é que vai minar o Estado e correr a sociedade através dessa ação criminosa”, ressalta José Manuel Anes.

Mark Shawn, diretor da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional, escreve no relatório que os grupos criminosos estão a adaptar-se e a aproveitar as novas oportunidades. Sobre o que está a ser feito para combater o crime organizado em Portugal, José Manuel Anes afirma que o Estado não está parado, principalmente no que toca ao cibercrime.

“Nós temos, na Polícia Judiciária, a unidade de combate ao cibercrime, UNC3T, que é extremamente poderosa, está muito bem montada.”

Porém, o investigador da OSCOT sublinha que o Estado tem de investir mais e que não há tempo a perder.

“Todas as áreas da polícia judiciária precisam de cada vez mais investimento, porque o crime organizado está em evolução constante, com grande competência e grande capacidade de meios. Logo temos que estar sempre atrás do fenómeno, não podemos estar à frente, infelizmente, mas temos que estar sempre atrás desses para defesa da sociedade.”

José Manuel Anes salienta que lutar contra o crime organizado é defender a sociedade e os cidadãos, pois estas atividades ilícitas prejudicam os países do "ponto de vista económico e financeiro. A atividade criminal é terrível, tem dimensões absolutamente extraordinárias.”