Porto. MAI ordena encerramento de discoteca Eskada

A discoteca "Eskada", no Porto, será encerrada por ordem do ministro da Administração Interna, este domingo.

A medida cautelar temporária foi tomada depois de alertas da Câmara do Porto e de incidentes de perturbação da ordem pública.

Rui Moreira, autarca portuense, concordou com a decisão do MAI, segundo o "Jornal de Notícias".

"“Dado o perigo de perturbação para a ordem, segurança e tranquilidade públicas, que decorre do alarme social gerado pela repetição constante dos factos relatados pela PSP, a reabertura do Eskada Porto fica sujeita à adoção das medidas que a Polícia considere necessárias para a reposição das condições de segurança e do normal funcionamento da discoteca”", refere o documento do MAI, citado pelo "JN".