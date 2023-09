Coimbra. Plano Municipal prevê a criação de mais de 200 kms de ciclovias

O Plano Municipal de Ciclovias apresentado este domingo pela Câmara de Coimbra prevê a criação de 209 quilómetros de novas ciclovias no concelho, num projeto que deverá ter um prazo de implementação de pelo menos dez anos.

O documento, apresentado no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, prevê a adição de 209 quilómetros de novas ciclovias à atual rede (que tem 26 quilómetros), num plano que irá provocar "uma reformulação completa da cidade", disse à agência Lusa a vereadora da Câmara de Coimbra com as pastas da mobilidade, urbanismo e transportes, Ana Bastos.

O plano a que a agência Lusa teve acesso prevê uma rede de 110 quilómetros de ciclovias estruturantes e 125 quilómetros de rede local, incluindo as infraestruturas já existentes e planeadas e as propostas pelo próprio documento.

As ciclovias estruturantes (que ligam diferentes zonas da cidade) estão projetadas para a Rua do Brasil, Rua Miguel Torga, Avenida Dias da Silva, Rua Nicolau Chanterene, Avenida Calouste Gulbenkian e Avenida Sá da Bandeira, assim como nas ligações na margem esquerda ao Hospital dos Covões e à Escola Superior Agrária, entre outras.

"As estruturantes são vias voltadas para os grandes movimentos, que podem ter potencial de captação de maior quantidade de ciclistas e que ligam a cidade, entre grandes pontos de origem e grandes pontos de atração", salientou Ana Bastos.

Para a vereadora, até ao momento, o município tinha ciclovias voltadas para "o lazer e para o desporto", sendo necessário agora "entrar na cidade com ciclovias voltadas para a transferência modal".