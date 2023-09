Meia tonelada de pinho para reconstruir barco icónico em Gondomar

“Isto é a realidade. A madeira foi cortada na segunda-feira de uma árvore do monte, os materiais são um serrote, umas enchós, martelos, fios de prumo e o saber fazer do mestre Manuel Sousa, e a ajuda dos formandos”, disse.

“Será o primeiro barco de um projeto que os quer devolver ao rio Douro, ao mesmo tempo que se motivam as entidades, contando com o apoio já do município de Gondomar e das uniões de freguesia de São Comes, Jovim e Valbom e Melres e Mêdas, bem como dos agrupamentos escolares de Valbom e da Beira-Rio, entre outras”, referiu.

O barco valboeiro é um elemento essencial na vida das comunidades ribeirinhas do Douro, de Melres à Ribeira de Abade, na freguesia de Valbom, e um símbolo da tradição fluvial do concelho de Gondomar, afirmando-se Artur Sousa convicto de que “no dia 1 de outubro, pelas 18h00, será feito o bota-abaixo, em Valbom, dia da Regata de Barcos Valboeiros”.

Muito atenta, de lápis e bloco de notas, a engenheira búlgara Desislava Kurteva observa cada momento da construção. Quer aproveitar ao máximo a experiência de acompanhar a construção de um barco valboeiro.

“Gosto muito de coisas feitas à mão, de coisas que fazem parte do património dos países. Venho muitas vezes a Portugal, porque é o país do meu companheiro (…) e esta é uma oportunidade única para aprender como se faz um barco valboeiro. Gostava, no futuro, de construir um. Não sei se será tão grande, mas vou tentar. É muito importante aprender com os mestres”, explicou a engenheira, que está a trabalhar em Inglaterra e guardou uma parte das férias para acompanhar a construção.

Utilizado durante séculos na pesca do sável e da lampreia e para o transporte de pessoas e de mercadorias, tradições que se foram perdendo com o avançar dos anos e das opções profissionais e de transportes, a presença de barcos no rio Douro está resumida a menos de uma dezena de exemplares.