Regionalização. Presidente da ANMP diz que não há condições para avançar

A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) assume que no atual mandato autárquico, até 2025 não existem condições políticas para avançar com a regionalização.

"Nós somos pragmáticos e percebemos que neste mandato autárquico não vai haver condições para avançar com a regionalização", disse Luísa Salgueiro em entrevista à Lusa, em vésperas do XXVI Congresso da ANMP, que se realiza no dia 30, no Seixal (distrito de Setúbal).

Em dezembro de 2021, quando Luísa Salgueiro foi eleita para liderar a ANMP, a defesa da regionalização marcou todo o congresso pós-eleições autárquicas, inclusive as intervenções do primeiro-ministro, António Costa, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Quando fui eleita há dois anos no congresso foi apontado pelo senhor primeiro-ministro, pelo Presidente da República e pelo plenário da associação que 2024 seria o ano certo para avançar com o processo da legislação da regionalização. Estamos a terminar 2023 e ninguém pensa que isso possa acontecer", reconheceu.

A também presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, afirmou que o que foi decisivo para esta alteração foi o facto de o líder do PSD, Luís Montenegro, ter dito para não contarem com os sociais-democratas para fazer a regionalização no atual mandato parlamentar, que termina em 2026.

Na opinião da representante, esta reforma não deve ser imposta por maiorias, mas antes ser um processo assumido pela generalidade das pessoas e pelo espetro político.

A regionalização, sublinhou, tem de ser sujeita a referendo, pelo que não vale a pena avançar à força.

"Portanto, estamos todos conscientes que ele [processo de regionalização] não vai avançar, apesar de a associação e de eu defendermos essa reforma", concluiu a socialista.