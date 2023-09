Secretário-geral do Ministério da Defesa constituído arguido

O secretário-geral do Ministério da Defesa, João Ribeiro, foi constituído arguido no âmbito do processo Tempestade Perfeita, avançou esta segunda-feira o jornal Expresso e confirmou a Renascença junto do Ministério da Defesa.

João Ribeiro é suspeito dos crimes de abuso de poder e de falsidade informática, indica o Expresso.

Terá alegadamente manipulado o sistema informático para fazer um pagamento antecipado a uma empresa também acusada na operação Tempestade Perfeita, que investiga corrupção no setor da defesa.

O secretário-geral do Ministério da Defesa é arguido na Tempestade Perfeita desde agosto, mas ministra da Defesa entende que deve continuar em funções, adianta o jornal Expresso.

Questionado pela Renascença, o Ministério da Defesa Nacional refere que foi informado da constituição de arguido do Secretário-Geral do ministério, "mas não da natureza dos factos que levaram a essa circunstância".

"Não foi transmitida qualquer decisão cautelar de inibição do exercício de funções, pelo que se mantém no seu desempenho", refere a note da tutela.

[notícia atualizada às 19h17]