Já é possível agendar online a vacinação contra gripe e covid-19

O site Farmácias Portuguesas , da Associação Nacional de Farmácias, permite aos utentes escolher o agendamento "covacinação SNS" - com as duas doses - ou "vacinação SNS" - apenas com a vacina da gripe ou covid-19.

As farmácias vão assumir a maior parte da campanha de vacinação sazonal de 2023, dirigida às pessoas com 60 ou mais anos de idade. As pessoas com doenças associadas e menos de 60 anos serão convocadas para os centros de saúde.

Até 13 de setembro, mais de 2.100 farmácias já tinham aderido à campanha de vacinação de 2023, abrangendo 92% dos concelhos portugueses.