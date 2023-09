Parecer sobre telemóveis nas escolas entregue em outubro, mas escolas já podem atuar

O presidente do Conselho das Escolas refere ainda que o Estatuto do Aluno já dá autonomia às escolas para decidir sobre o uso que os alunos podem dar ao telemóvel, quando estão em recinto escolar e é isso que tem vindo a ser feito.

O presidente do Conselho das Escolas aponta a segunda semana de outubro como a meta para entrega do parecer sobre o uso dos telemóveis nas instituições de ensino, segundo o presidente deste órgão consultivo do Governo.

"Neste momento, já há escolas que proíbem a utilização eventualmente total do telemóvel das escolas, outras que têm uma proibição parcial e outras que não têm proibição nenhuma. Algumas trabalham mais na prevenção para tentar que os alunos utilizem o mínimo possível de telemóvel. Portanto, está ao critério de cada agrupamento de escolas, cada um define de acordo com a sua realidade", indica António Castelo Branco.

No início deste mês, o ministro da Educação explicou ter pedido um parecer ao Conselho das Escolas sobre o uso de telemóveis dentro dos estabelecimentos de ensino por se tratar de um "tema complexo" e para não decidir de "forma intempestiva".

"Acho que é um tema complexo e porque é complexo nós precisamos do saber de quem sabe, em particular dos professores e das direções [das escolas] que estão no terreno e, por isso, é que pedi este parecer ao Conselho das Escolas para não decidir por achismo ou de alguma forma intempestiva", afirmou João Costa à data. Assumindo não ter uma "posição definida" sobre o assunto, o governante vincou, contudo, não ser "adepto da proibição, mas mais adepto da promoção de hábitos saudáveis".

Enquanto não há uma decisão a nível central, há escolas que avançaram com a proibição. Os Agrupamentos de Escolas de Almeirim vão proibir o uso de telemóveis nas escolas do 1.º ciclo no próximo ano letivo, de acordo com uma recomendação do Conselho Municipal de Educação cujos diretores votaram favoravelmente. Já em 2017, a Escola EB 2/3 António Alves Amorim, de Santa Maria da Feira, no distrito do Porto, proibiu o uso de telemóveis em todo o recinto, levando a que os alunos socializem mais entre si e evitem situações de "bullying" na internet.