Pedro Neto Gouveia nomeado comandante da PSP do Porto

O superintendente Pedro Neto Gouveia sucede à superintendente-chefe Paula Peneda como comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

"O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, aceitou a proposta de nomeação do superintendente Pedro Gouveia para comandante do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública (PSP)", lê-se na nota de imprensa enviada à Lusa.

Segundo o MAI, a proposta foi apresentada pelo recém-empossado diretor Nacional da PSP, superintendente-chefe José Barros Moura, e vai agora seguir os trâmites habituais.

Paula Peneda foi nomeada para integrar a nova Direção Nacional da Polícia, recorda o MAI, tornando-se assim na primeira mulher a ocupar o cargo.

Pedro Manuel Neto Gouveia, de 57 anos, dirigiu o Departamento de Operações da Direção Nacional da PSP e é atualmente o Diretor do Departamento de Segurança Privada da PSP, cargo que ocupa desde 2015, destaca o comunicado.

Superintendente da PSP desde 2014, é licenciado em Ciências Policiais pela Escola Superior de Polícia, atual Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.

O novo comandante da PSP/Porto possui também o Curso de Defesa Nacional (2020-2021), assinala o documento.

No currículo consta ainda o cargo de chefe de Esquadra no Comando Distrital de Vila Real, instrutor do Curso de Formação de Guardas na Escola Prática de Polícia (EPP), comandante da 1.ª Esquadra de Trânsito na Divisão de Trânsito do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS) e formador da disciplina de Trânsito no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.

Foi ainda coordenador de Grupo de Turmas da EPP e chefe da Divisão de Trânsito do Departamento de Operações da Direção Nacional, Chefe da Área Operacional do COMETLIS, diretor do Departamento de Operações da Direção Nacional da PSP, adido de segurança da Embaixada de Portugal em Timor-Leste e diretor do Departamento de Operações novamente até à atual colocação, lê-se ainda.

Pedro Neto Gouveia participou em vários grupos técnicos de trabalho, nomeadamente Grupo de Trabalho para a Reabilitação da Sinistralidade, Grupo de Trabalho da Heráldica e Emblemática Policial e possui formação técnica e especializada, destacando-se o Curso de Direção e Estratégia Policial, acrescenta o documento.

Soma ainda diversos louvores e condecorações, destaca o comunicado.