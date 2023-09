Encontrado sem vida homem que desapareceu no mar em Gaia

O homem desaparecido na quarta-feira na praia de Lavadores, em Vila Nova de Gaia, foi encontrado sem vida, cerca das 14:35, perto do local onde fora visto pela última vez, revelou nesta quinta-feira fonte da capitania do Douro.

Em declarações à Lusa, o adjunto do comando, Serrano da Paz, disse que o corpo do homem, com cerca de 40 anos, "foi encontrado preso nas rochas a poucos metros da zona onde foi visto desaparecer na quarta-feira".

O corpo foi encontrado pelos mergulhadores dos Sapadores de Vila Nova de Gaia "quando faziam buscas por terra", acrescentou.

Pelas 15:30, a delegada de saúde já havia chegado ao local para atestar o óbito.

O corpo será transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, disse.

Nas buscas retomadas nesta quinta-feira de manhã estiveram envolvidos elementos da Polícia Marítima das capitanias do Douro e de Aveiro, dos Sapadores Bombeiros de Gaia e da Estação Salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos da Foz do Douro.