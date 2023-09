Covid-19. Epidemiologistas alertam que "proteção da vacina não é para a vida"

O diretor do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) alerta que a vacinação contra a covid-19 não protege as pessoas definitivamente. Em reação às dúvidas na eficácia da vacinação contra a nova variante Eris, Henrique Barros defende a importância do reforço da vacinação para a renovação da proteção das populações.

"O que é importante é perceber que a proteção desta vacina não é uma proteção para a vida ou para muitos anos. O processo de proteção tem de ser repetido para renovar a nossa capacidade de estarmos defendidos da infeção", argumenta.

O epidemiologista lamenta a perceção que se criou de que seria possível erradicar o vírus com as medidas de proteção. Lembra que a população vai ter de se adaptar a conviver com novas espécies como o vírus da covid-19.

"Foi um erro que muita gente propalou, infelizmente. Foi a ideia que o vírus era como alguém que batesse à nossa porta, entrasse em casa e se fosse embora. Mas não. Ele está aí, ainda tem momentos de aceleração, de maior presença - como está a acontecer -, e vai continuar entre nós, seguramente", lembra.