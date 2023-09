Novos responsáveis da PSP e GNR tomam posse, MAI promete reforço de 3,7 milhões

Tomaram posse na manhã desta segunda-feira os novos responsáveis máximos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), o superintendente-chefe Barros Correia e o tenente-coronel Rui Veloso, respetivamente.

A cerimónia, que decorreu no salão nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa, contou com a presença do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e de representantes dos sindicatos do setor.

No discurso de tomada de posse, o novo diretor da PSP, que substitui Magina da Silva, prometeu lutar por uma polícia unida e moderna, sublinhando que é necessário orçamento para uma missão cumprida com excelência.

“O compromisso com o programa do Governo e com as políticas definidas para a área da Administração Interna será sempre o nosso desígnio", refere.

Barros Correia sublinha que "será também determinante o apoio das políticas públicas ao nosso desempenho, alicerçado em objetivos tangíveis e enquadrados numa visão de futuro que nos congregue em prol da segurança pública e dos nossos concidadãos, bem como um orçamento que nos permita cumprir a nossa missão com excelência".

Contudo, indica o responsável, "para atingir a excelência da polícia pública terá de existir, de forma sustentada, um investimento crescente nas várias áreas de atividade”.

Na sua exposição, o novo diretor nacional da PSP dirigiu algumas palavras aos sindicatos, defendendo "uma relação leal e frontal com todas as estruturas sindicais, sabendo ouvi-las e respeitá-las no sentido de atingir as melhores soluções para os profissionais".

O superintendente Barros Correia deixou ainda uma lista de metas e procedimentos, que permitam “definir uma política de recursos humanos humanizada, mais próxima, transparente e menos burocrática".

As medidas propostas, explicou, passam por "simplificar e enquadrar a mobilidade dos polícias e do pessoal no apoio operacional, aplicar a legislação e as boas práticas no que concerne as questões de género das minorias, a gestão da necessidade, no pleno respeito pelos direitos humanos, melhorar a comunicação interna e externa, incrementar o relacionamento institucional com as demais forças e serviços de segurança e outras entidades e instituições relevantes no domínio da segurança interna quer a nível nacional quer a nível internacional, e modernizar tecnologicamente a polícia de modo a aperfeiçoar a prevenção e o combate aos diversos tipos de violência e criminalidade”.