Músicos do Stop lamentam contestação da Câmara ao relatório da Proteção Civil

A associação Alma Stop, que representa músicos do centro comercial Stop, lamentou a contestação da Câmara do Porto às conclusões do relatório sobre as condições de segurança, defendendo que o mesmo não prevê o encerramento do edifício. "Lamentamos ainda a contestação, através de uma providência cautelar, da parte da Câmara Municipal do Porto, às conclusões do relatório de inspeção da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O mesmo não prevê o encerramento do centro comercial Stop, dado que existe um processo de licenciamento em curso que visa a melhoria das condições de segurança", refere a direção da Alma Stop num comunicado a que a Lusa teve hoje acesso. "O [centro comercial] Stop não é um centro comercial ou um centro de espetáculos ou reuniões públicas. É o espaço de trabalho de muitos músicos, artistas e lojistas e merece todo o cuidado e atenção da Câmara do Porto e do Ministério da Cultura", acrescenta a associação, que representa cerca de 100 dos 500 músicos do espaço, lamentando a partilha de informação que "visa desonrar a imagem" do espaço.

Contactada pela Lusa, a Câmara do Porto remeteu declarações para o Conselho Municipal de Segurança, agendado para segunda-feira à tarde, e durante o qual vai ser abordada a questão do centro comercial Stop. Os músicos e lojistas do centro comercial Stop têm 10 dias para sair do edifício depois de notificados os proprietários e condomínio, revela um despacho assinado pelo presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira. "Determino a cessação da utilização do edifício, de todas as frações autónomas e do parque de estacionamento aberto ao público do referido edifício, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para cumprimento voluntário desta medida de tutela", lê-se no documento. Num parecer a que a Lusa teve acesso na sexta-feira, os serviços jurídicos da autarquia defendem o encerramento do espaço e o intento de uma providência cautelar contra a Proteção Civil e o Ministério da Administração Interna (MAI).