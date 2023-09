Temporal faz estragos em Trás-os-Montes e na Serra da Estrela

Há registo de chuva forte e queda de granizo em Valpaços e Mirandela, no distrito de Vila Real. Em Bragança terá ocorrido um tornado, de acordo com imagens divulgadas na redes sociais. Manteigas, no distrito da Guarda, também foi assolada pelo temporal de verão.

Em declarações à Renascença, a presidente da Câmara de Mirandela, Júlia Rodrigues, relata a ocorrência de inundações na cidade.

"Na cidade, em particular nas zonas mais baixas, tivemos inundações de garagens e vias com a queda de água e granizo. A Proteção Civil está a trabalhar em conjunto com os Bombeiros Voluntários de Mirandela para resolver as situações", afirma Júlia Rodrigues.

A autarca não estava a contar com este temporal de verão. “Não é habitual. Estávamos a contar com chuva, mas não com esta quantidade de precipitação”, diz a presidente da Câmara de Mirandela.

Em Manteigas, na Serra da Estrela, distrito da Guarda, também há registo de alguns estragos provocados pelo mau tempo, adiantou à Renascença o autarca Flávio Massano.

"Caiu muita chuva num curto período de tempo. Era o que nós temíamos, porque fruto do incêndio as encostas continuam sem vegetação. Nós tivemos estragos novamente, temos a Estrada Nacional 232 obstruída", afirma o presidente da Câmara de Manteigas.

"As populações de Vale da Amoreira e de Sameiro tivemos também alguns prejuízos, porque os ribeiros encheram, transbordaram e voltaram a alagar algumas casas, algumas garagens e romperam canais que estavam em obras. As obras foram por água abaixo, literalmente", relata o autarca.