PJ ajuda a desmantelar rede internacional de tráfico de droga

A Polícia Judiciária e autoridades de vários países desmantelaram uma rede internacional que se dedicava ao envio de grandes quantidades de cocaína para a Europa.

Em comunicado, a PJ indica que no decurso das diligências levadas a efeito ao longo do último ano e meio, “procedeu-se à detenção de um total de sete pessoas de diferentes nacionalidades bem como à apreensão de um total de 2.200 kg de cocaína, elevada quantidade de dinheiro, imóveis, viaturas e outros objetos com relevância para a prova dos factos em investigação”.

Na denominada “Operação Opatija”, que teve o apoio do Maritime Analisys and Operations Centre - Narcotics MAOC (N) e a coordenação da Europol, estiveram envolvidas além da PJ autoridades do Brasil, Croácia, França, Polónia, Espanha, Eslovénia, Estados Unidos e Sérvia.

Segundo a nota da Polícia Judiciária, as autoridades sérvias iniciaram, em janeiro de 2022, uma investigação sobre “este cartel de droga, que se pensa estar envolvido no tráfico em grande escala de cocaína da América do Sul para a EU, designadamente do Brasil”.

“A operação rapidamente envolveu outros países do continente europeu, entre os quais Portugal, que participou ativamente em ações de vigilância e recolha de informação relevante para o desfecho da operação”, acrescenta a nota.