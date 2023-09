Apreendida mais de uma tonelada de droga a sul do Algarve

Seis homens foram detidos, na última noite, e mais de uma tonelada droga foi apreendida em águas internacionais a Sul de Portugal numa operação da Autoridade Marítima Nacional (AMN), da Força Aérea e da Marinha.

Segundo o comunicado enviado às redações, foram apreendidas três embarcações de alta velocidade, além de 41 fardos de haxixe, que correspondem a aproximadamente 1,1 tonelada e cerca de 20 jerricans de combustível.

Os suspeitos, do sexo masculino, de nacionalidades francesa, espanhola e marroquina, com idades compreendidas entre os 24 e os 48 anos, foram “sujeitos aos necessários procedimentos tendentes à sua identificação e consequentes formalismos de tramitação legal”, indica a Autoridade Marítima.

Na operação, participaram uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, dois navios da Marinha e três meios náuticos, dois da Polícia Marítima, e um da Marinha, operado por Fuzileiros.

A embarcação que continha o produto estupefaciente “foi conduzida para terra, a fim de se efetuarem as diligências de investigação e entrega à Diretoria do Sul da Polícia Judiciária”, acrescenta a nota.

De acordo com a Autoridade Marítima, desde o início do ano já foram detidas 72 pessoas e apreendidas 31 embarcações de alta velocidade com cerca de 31 toneladas de droga.