Queixa de jovens ambientalistas contra Portugal julgada em setembro

O TEDH decidiu tratar este processo com "caráter prioritário" e determinou que o mesmo seja apreciado por um painel de 17 juízes da Grande Câmara daquele tribunal com sede em Estrasburgo, França.

O pedido foi apresentado ao TEDH, em 7 de setembro de 2020, e, em 13 de novembro de 2020, os Governos em causa foram notificados da petição, com perguntas do tribunal.

Segundo o TEDH, o pedido "Duarte Agostinho e outros contra Portugal e outros Estados" relaciona-se com as emissões poluentes de gases com efeito de estufa de 33 Estados-membros que, de acordo com os recorrentes, contribuem para o fenómeno do aquecimento global que resulta, entre outras coisas, em ondas de calor que afetam as suas condições de vida e a sua saúde.

A ação dos jovens ativistas climáticos portugueses, com idades entre os 11 e 24 anos, foi apoiada pela organização internacional GLAN (Global Legal Action Network), organização que trabalha para interpor ações legais inovadoras além-fronteiras para enfrentar intervenientes poderosos envolvidos em violações dos direitos humanos e injustiças recorrentes, trabalhando com as comunidades afetadas. Tem escritórios no Reino Unido e na Irlanda.

Os outros dois vivem na zona de Lisboa onde, durante a onda de calor de agosto de 2018, foi registada uma nova temperatura recorde de 44 graus. O caso ganha ainda maior atualidade com o verão extremamente quente e seco que tem atingido Portugal nos últimos meses.

Com a iniciativa foi também anexado o relatório de peritos elaborado pela Climate Analytics para o processo, que descreveu Portugal como um "hotspot" de alterações climáticas, destinado a suportar condições extremas de calor cada vez mais fatais. Com isto, pretende-se responsabilizar os governos europeus pelos seus alegados esforços inadequados para cortarem as emissões de gases com efeito de estufa.

No pedido, dois dos requerentes sublinham que a perturbação climática está a causar tempestades muito fortes no inverno e afirmam que a sua casa, situada perto do mar em Lisboa, está potencialmente em risco de ser danificada pelas tempestades.

Os recorrentes afirmam igualmente que sofrem de ansiedade causada por estas catástrofes naturais e pela perspetiva de passarem toda a sua vida num ambiente cada vez mais quente, o que os afeta a eles e às suas futuras famílias.

Os requerentes queixam-se de que os 33 Estados em causa não estão a cumprir os artigos do "direito à vida" e 8.º "direito ao respeito pela vida privada e familiar" da Convenção dos Direitos Humanos, lidos à luz dos seus artigos respeitantes ao direito ao respeito pela vida privada e familiar da Convenção e à luz dos seus compromissos do Acordo de Paris de 2015 sobre as alterações climáticas (COP 21).

Invocam ainda a violação de outros artigos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças, bem como o princípio da equidade intergeracional referido numa série de instrumentos internacionais, incluindo a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento de 1992, Preâmbulo do Acordo de Paris e Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas de 1992.