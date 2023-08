Drogas sintéticas. Mais de 1.800 internados na Madeira

Desde 2012 que os internamentos não param de aumentar e a reincidência é também uma realidade no consumo de drogas sintéticas no arquipélago.

Os dados da UCAD Madeira revelam ainda que nos primeiros seis meses deste ano foram internadas 85 pessoas, 70 delas de forma compulsiva por apresentarem surtos psicóticos. Nelson Carvalho adianta que “são drogas muito aditivas que provocam maior dependência e problemas de saúde graves”.

As drogas mais consumidas são nesta altura três canabinoides, a par do álcool, a canábis e a cocaína. Sendo que as novas drogas sintéticas são as que mais preocupam e, segundo este responsável, “têm destruído mais o tecido social”, por serem mais baratas e acessíveis aos consumidores.

Consumidores novos e desempregados

A maioria dos consumidores revela a UCAD Madeira “têm entre os 30 e os 40 anos, são principalmente homens desempregados que desenvolvem muitas vezes doença psiquiátrica”.

Nelson Carvalho deposita esperança numa alteração legal, caso seja pedida a fiscalização preventiva do decreto do Parlamento que descriminalizou as drogas sintéticas e fez uma nova distinção entre tráfico e consumo de estupefacientes.

Ao Presidente da Republica são deixadas criticas. “O Presidente podia ter feito mais porque estamos a pôr em risco a saúde e a segurança das pessoas", O responsável pela UCAD Madeira teme que o futuro traga na prática uma "despenalização encapotada do tráfico”.