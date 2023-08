Número de partos nos privados sobe 20% em Lisboa entre janeiro e junho

O presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, Nuno Clode, admite que a procura dos privados se deve ao sentimento de receio e insegurança que as mulheres sentem, nos tempos em que se sentem “perdidas” no SNS.

Por outro lado, os partos realizados através do Serviço Nacional de Saúde (SNS), nos 13 hospitais públicos na região de Lisboa e Vale do Tejo, aumentaram 2,9% face a 2022, com 12.363 partos feitos entre janeiro a junho. Um número justificado em parte pelos fechos rotativos ao fim-de-semana por falta de médicos nos hospitais.

Os dados, avançados pelo jornal Público desta quinta-feira, mostram que foram feitos 4926 partos no primeiro semestre no ano, em conjunto, pelos hospitais da Luz, Lusíadas e a CUF.

Já a Direção Executiva do SNS, em resposta ao Público, rejeita comparações entre hospitais privados e públicos, uma vez que "olhar apenas os números absolutos de partos de forma superficial pode levar a que não sejam consideradas as assimetrias de recursos e meios investidos no acompanhamento e concretização de gravidezes e partos complexos face a situações simples e sem complicações". Uma das alegações prende-se com as “percentagens anormalmente elevadas de cesarianas” realizadas nos privados.

Os dados completos podem ser consultados no Portal da Transparência do SNS.