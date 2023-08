Primeiro ano da sala de consumo vigiado do Porto foi "francamente positivo", diz SICAD

O presidente do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) fez esta terça-feira um balanço "francamente positivo" do primeiro ano da sala de consumo vigiado do Porto, que aproximou os consumidores de droga dos profissionais de saúde.

A sala de consumo "tem respondido, no essencial, àquilo que se pretendia", destacou João Goulão, em declarações à Lusa, lembrando, no entanto, que esta é "mais uma resposta a somar-se a tantas outras".

"Estou longe de pensar que é a única resposta. É uma porta de entrada para o sistema, mais uma forma de captar e aproximar estas pessoas, mas não pode ser um fim em si própria", considerou.

Uma das principais conclusões a retirar deste primeiro ano de funcionamento é a "enorme predominância de consumos por via fumada", realidade que se antecipava, mas que não se previa ser tão preponderante.

Desde a abertura da sala de consumo, em 24 de agosto de 2022, e até maio, foram admitidos 1.665 utilizadores e realizados 38.148 consumos, mais de metade (58%) por via fumada, de acordo com os dados partilhados no último relatório do Programa de Consumo Vigiado do Porto.

"Esta é uma realidade à qual temos de adequar a nossa intervenção. Atualmente, há uma panóplia imensa de substâncias que circulam, mas a enorme preponderância das substancias utilizadas pelas pessoas que nos procuram nestes espaços são, sobretudo, a heroína e o "crack"", referiu.