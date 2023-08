Mangualde. Homem morre após ser picado por vespas asiáticas

Um homem de 88 anos morreu, esta segunda-feira, depois de ter sido picado por várias vespas asiáticas junto à sua casa, em Mangualde.

À Renascença, o comandante dos bombeiros locais confirma que também a esposa, com 88 anos, teve de receber assistência médica.

O alerta foi dado às 08h46 desta segunda-feira, altura em que os Bombeiros de Mangualde foram chamados para auxiliar a uma senhora que estaria a ter uma reação alérgica após ter sido picada por diversas vespas, junto a um caixote do lixo nas imediações de sua casa. "Ao chegarmos ao local percebemos, no entanto, que se tratavam de duas vítimas", confirmou o comandante, que pediu de imediato uma ambulância para acudir ao marido, que já se encontrava em paragem cardiorespiratória. "O óbito acabou por ser declarado no local pelo INEM", explica.

A mulher foi transportada para o Hospital de Viseu para avaliação, mas apresenta apenas ferimentos ligeiros.

O ninho em causa estava localizado "numa oliveira" e não estava ainda referenciado mas, segundo a mesma fonte, já foi destruído.