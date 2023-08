JMJ. Marcelo presente em todos os eventos do último dia

O Presidente da República vai estar presente em todos os momentos do último dia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), este domingo, incluindo na partida do Papa Francisco de regresso a Roma.

Marcelo Rebelo de Sousa vai estar no Campo da Graça, no Parque Tejo, para a celebração da Missa de Envio da JMJ, às 9h00 da manhã.

De tarde, o chefe de Estado vai ainda participar no encontro dos voluntários da Jornada com o Santo Padre, no Passeio Marítimo de Algés, pelas 16h30.

O Presidente da República vai ainda integrar o último momento da visita de Estado do Papa Francisco a Portugal, quando se dá o regresso a Roma. A partida do avião da TAP tem lugar às 18h15, no Aeroporto de Figo Maduro.

Marcelo Rebelo de Sousa tem estado presente em todos os grandes eventos da Jornada Mundial da Juventude, desde a missa de abertura, a 1 de agosto, à chegada do Papa Francisco no dia 2, passando por momentos como a Via-Sacra.