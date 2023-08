Detido suspeito de rapto e violação em Lisboa

A Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária (UNCT-PJ) anunciou, este sábdo, ter detido em Lisboa, fora de flagrante delito, um homem de 36 anos, suspeito de rapto e de violação de uma mulher de 34.

"A vítima havia mantido, até ao dia 21 de julho, uma relação marital, durante quatro meses, com o suspeito, tendo decidido pôr fim a essa relação, dado o caráter abusivo da mesma, pautada por frequentes episódios de agressões, violações e privações de liberdade", refere um comunicado da corporação.



Segundo a UNCT-PJ, o suspeito, aproveitando-se de um encontro combinado com a vítima na Gare do Oriente, no passado dia 2 de agosto, que visava a devolução à vítima de objetos e documentos. Mas, raptou-a e manteve-a em cativeiro durante 21 horas, período durante o qual a submeteu a sucessivas agressões e violações.