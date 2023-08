Responsável pelo centro social da Serafina lamenta falta de apoios do Estado

O cónego Francisco Crespo, responsável pelo centro social da Serafina, em Lisboa, lamentou esta quinta-feira a ausência de apoios do Estado para resolver "situações gravíssimas" que se vivem naquele bairro, como a necessidade de requalificar habitações.

"Há muita coisa para fazer. Há casas que precisam de ser renovadas totalmente e não temos tido até agora resposta da parte da autarquia e da parte do Governo para poder dar melhores condições àqueles habitantes", afirmou, em conferência de imprensa, Francisco Crespo.

O pároco de São Vicente de Paulo afirmou também que aquela zona da cidade precisa de ter uma resposta escolar, "pelo menos para o 1.º ciclo" do ensino básico, porque as crianças têm de apanhar um autocarro às 7h00 para irem para outra escola".

"E há outras situações em que nós não podemos abrandar", alertou, referindo que, na sexta-feira, quando receber o Papa Francisco no bairro, lhe pedirá "a bênção" para que consiga "não desanimar" e prosseguir "com o trabalho, porque o trabalho [realizado na paróquia e junto da sua população] não está completo, é permanente e diário".

Segundo o responsável, os apoios são muito poucos em relação aos gastos.

"Vivemos situações gravíssimas (...) Penso que há mais de 3.500 instituições espalhadas por este Portugal que estarão nas mesmas situações em que eu estou", lamentou.

Pároco de São Vicente de Paulo, Francisco Crespo recordou o seu percurso naquele bairro desde 1977, ano em que se ofereceu para trabalhar junto daquela comunidade, tendo consciência que "não seria ser fácil".

Atualmente, o lar para pessoas dependentes do centro dá resposta a 100 idosos.

O centro social, disse, atende diariamente 920 pessoas com 1.200 refeições.

A visita do Papa "é uma graça extraordinária que eu nunca, nunca na minha vida, imaginei" ser possível, referiu.

Com diversas valências, apoiando desde crianças a idosos, o Centro Social Paroquial São Vicente de Paulo, no Bairro da Liberdade, foi construído gradualmente pelas mãos do cónego Francisco Crespo para responder às necessidades dos bairros da Liberdade e da Serafina, na freguesia de Campolide.

As necessidades da população fizeram crescer a oferta de apoios sociais, nomeadamente um jardim de infância, um centro de Atividades de Tempos Livres (ATL), um movimento juvenil, uma resposta de acolhimento de deficientes adultos e um lar para idosos dependentes, apoiando mais de 500 pessoas diariamente, a que acresce a disponibilização de fisioterapia e ajuda às famílias mais carenciadas, através do Banco Alimentar.

A última obra do Centro Social Paroquial São Vicente de Paulo foi a igreja, que o pároco quis que apenas fosse edificada após estarem assegurados os apoios sociais à população.

Inaugurada em 2000, com capacidade para acolher até 500 pessoas, a igreja deverá ser o local onde o Papa Francisco fará o seu discurso durante a visita à instituição, na sexta-feira, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ decorre até domingo, sendo esperadas cerca de um milhão de pessoas.