PSP deteve seis pessoas por tráfico de droga no Porto

A PSP anunciou esta quinta-feira a detenção de seis pessoas, com idades entre os 18 e os 35 anos, que alegadamente se dedicavam ao tráfico de droga na Área Metropolitana do Porto, nomeadamente junto do bairro da Pasteleira Velha.

Nesta operação policial, que incluiu 15 buscas domiciliárias nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia e Gondomar, foram apreendidas 150 doses de cocaína, 51 de heroína, 57 de haxixe e cinco doses de anfetaminas, além de mais de 35 mil euros, 233 munições de diversos calibres, uma arma branca (catana) e um bastão extensível.

Em comunicado, a PSP refere ainda que foram identificadas e constituídas arguidas mais oito pessoas, seis homens e duas mulheres.

A operação desenvolvida pela Divisão de Investigação Criminal contou com a colaboração de Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI) e de Equipas de Intervenção Rápida de diversas divisões policiais do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

Os detidos serão agora presentes junto das autoridades judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.