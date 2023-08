Missão País. O projeto que o Papa disse que era "imprescindível"

Desde que chegou a Portugal o Papa Francisco já realçou a importância da Missão País em duas das suas intervenções.

Afinal, do que se trata este projeto?

"É um projeto católico, feito por universitários e para universitários e que mexe com imensas pessoas por todas as universidades de todo o país, no sentido de evangelizar".

É o que explica à Renascença, esta quinta-feira, Pedro Rodrigues, um dos responsáveis da Missão País, que marcou presença esta manhã na Unibersidade Católica, em Lisboa.

O jovem conta que conseguem "dentro das faculdades do país reunir um grupo de pessoas e mobiliza-las e, durante uma semana, acompanhá-las e dar-lhes apoio".

Papa Francisco apelidou o projeto de "imprescindível", um momento que Pedro Rodrigues decreve como "algo que deixa uma pessoa com o coração a bater muito depressa".

Acresecenta ainda que "é bom saber e receber este feedback, que o bem que estamos a fazer está a conseguir chegar a várias pessoas e ao Vaticano".

Os responsáveis da Missão País entregaram ao Papa Francisco um dos simbolos do projeto, uma cruz missionária.