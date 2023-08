Trabalhadores da Parques de Sintra em greve entre quinta e domingo

Trabalhadores da Parques de Sintra - Monte da Lua (PSML) vão realizar uma greve de quatro dias, entre quinta-feira e domingo, contra a desregulação de horários de trabalho, anunciou esta quarta-feira o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL).

"Não abdicamos desse tipo de direitos", afirmou à Lusa Carlos Faia Fernandes, dirigente do STAL, que tem "mais de 50 associados" no universo de cerca de 250 trabalhadores da PSML, empresa gestora do património cultural de Sintra, no distrito de Lisboa.

Nos plenários para discutir questões laborais, o sindicato tem juntado à volta de 100 pessoas, de acordo com o representante.

O STAL quer estabelecer um acordo com a administração da empresa sem as cláusulas do documento assinado na sexta-feira com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap).

"É feito em muitas empresas, é normal haver dois sindicatos e haver dois tipos de acordo. O que os trabalhadores desejam é que aquelas cláusulas sejam retiradas e seja assinado connosco, sabendo que o que estamos a falar em termos [do número] de cláusulas é muito pouco. São é muito graves", disse o representante.

Segundo o dirigente do STAL, o Sintap tem "muito pouca representatividade na empresa" e, no acordo que assinou com a administração, aceitou a "venda de direitos".

"A desregulação completa do horário de trabalho", alertou Carlos Faia Fernandes, referindo que há trabalhadores que estão em folgas rotativas e trabalham sábados, domingos e feriados, em monumentos movimentados como os palácios de Sintra, da Pena ou de Monserrate, e a proposta da administração no acordo de empresa assinado é que "podem trabalhar até nove horas por dia", com uma cláusula de que até podem abdicar da hora de almoço.