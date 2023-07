APAV lança site e prepara três centros de apoio à vítima durante a JMJ

“Destina-se a todas as pessoas vítimas de qualquer forma de violência ou de crime. Portanto, é um prolongar do trabalho da APAV no terreno da JMJ”, afirma Carla Ferreira. O objetivo da organização do evento é que tudo corra com “segurança, serenidade e alegria”.

A iniciativa surge no âmbito do protocolo assinado(...)

Centros de apoio no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo

Um dos centros vai funcionar na Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII, entre os dias 26 de julho a 6 de agosto. Os outros dois, no Campo da Graça, no Parque Tejo, estarão abertos ininterruptamente entre as 8h00 da manhã de 5 de agosto e as 18h00 de dia 6.

As vítimas poderão também recorrer à linha telefónica da APAV (116 006) que, entre 26 de julho e 7 de agosto, funciona 24 horas por dia, com atendimento em português ou inglês. É possível também pedir ajuda através do email jmj@apav.pt.

Carla Ferreira lembra ainda que os 75 serviços de proximidade da APAV, espalhados pelo país, estão também disponíveis. “Se alguém nos dias das dioceses, ou durante a semana da JMJ, precisar de apoio, pode acioná-lo.”