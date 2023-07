Habitação. Governo quer alargar Programa Arrendar para Subarrendar

A ministra da Habitação, Marina Gonçalves, diz que o Programa Arrendar para Subarrendar (PAS), apresentado oficialmente nesta quarta-feira, é um "primeiro passo", pretendendo-se que seja "mais alargado" no futuro. Em declarações aos jornalistas, no final da apresentação do PAS, em Lisboa, Marina Gonçalves recordou que o programa - através do qual o Estado subarrendará a famílias com maior vulnerabilidade habitacional casas de privados e outros agentes - "acabou de começar" e garantiu que haverá "um trabalho em contínuo" para o fortalecer.



Há uma grande vontade de todo o setor em ser parte deste programa. Não tenho dúvidas de que o programa irá ser robustecido ao longo do tempo", afirmou, dizendo-se "muito satisfeita" com as parcerias. Apenas uma centena de casas pertence a privados Das 320 casas colocadas na bolsa do PAS, 220 são públicas (Instituto Financeiro da Segurança Social) e do terceiro setor (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), sobrando uma centena nas mãos de operadores privados. "A maior parte" das 320 casas estão prontas a habitar, mas há um conjunto, "cerca de cem", que ainda precisa de "pequena reabilitação", referiu a ministra. O PAS dará preferência a jovens com menos de 35 anos, famílias monoparentais e agregados com uma quebra de rendimentos superior a 20%, prevendo-se que o sorteio do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) abra no terceiro trimestre, "setembro, no mais tardar, outubro", adiantou. Esta medida tem um custo de 28,8 milhões de euros até 2030. "Não temos um valor máximo (em termos orçamentais), temos um objetivo máximo, que é chegar a todas as famílias que precisam de habitação", vincou Marina Gonçalves, lembrando que existem "vários instrumentos e este é mais um deles". A ministra destacou que o PAS é "um bom exemplo de convergência" com os privados, sublinhando, por outro lado, que "o Estado tem de dar o exemplo e ser a parte estruturante desta solução". Lisboa, Porto e Algarve têm prioridade No âmbito do PAS, o Estado vai arrendar casas em 16 municípios: Amadora, Cascais, Ílhavo, Lisboa, Marinha Grande, Oeiras, Portimão, Porto, Silves, Sintra, Tavira, Torres Novas, Vila do Bispo, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Famalicão e Vila Nova de Gaia.