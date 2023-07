Incêndio em Pedrógão Pequeno mobiliza 263 operacionais

Onze meios aéreos e 263 operacionais, apoiados por 80 veículos terrestres, combatem nesta altura um incêndio numa área florestal nos concelhos da Sertã, em Pedrógão Pequeno, distrito de Castelo Branco e Pedrógão Grande, distrito de Leiria.

O alerta foi dado por volta das 14h52, para um foco de incêndio numa zona de difícil acesso devido à inclinação, o que levou à sua fácil propagação inicial, tendo, por isso, sido imediatamente acionados os meios de combate aéreos.

Segundo o Comandante Paulo Mariano, do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, o incêndio "já está a ceder aos meios de combate”, prevendo-se que esteja controlado antes do início da noite, altura em que os meios aéreos serão desmobilizados.

Neste momento, já não há casas em perigo, pois “a prioridade foi salvaguardar, no início, as casas”, afirmou à Renascença Paulo Mariano, que negou também a existência de quaisquer danos materiais ou humanos.



Por causa do fumo e para facilitar a mobilidade dos meios, mantém-se cortado o IC8, entre o nó do Carvalhal e Pedrógão Grande, não havendo ainda previsão de abertura.

Também na região de Coimbra, em Oliveira do Hospital, outro fogo consome uma zona de floresta. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, no combate a este fogo estão 149 operacionais no terreno, com a ajuda de 41 meios terrestres e cinco meios aéreos.

Em Azinheira Dos Barros e São Mamede do Sádão, no Alentejo, estão reunidos 38 operacionais, nove meios terrestres e um helicóptero no combate a um incêndio de mato.