Ventura critica "amadorismo" do Governo na JMJ

O líder do Chega, André Ventura, acusou esta sexta-feira o Governo de um "amadorismo inexplicável" na preparação dos planos de mobilidade e segurança para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que foram hoje apresentados.

Para o deputado, a estratégia foi apresentada demasiado tarde e é resumida em três pontos: "a fraca qualidade do plano, a incapacidade do plano de abranger todas as realidades de transporte e mobilidade e a ineficácia do plano, do ponto de vista da segurança e da articulação".

André Ventura sublinha que, apesar de todo o dinheiro gasto em consultorias e recursos humanos, o Governo não chegou a uma solução viável, nomeadamente, para o parqueamento de autocarros e de ligeiros, na cidade de Lisboa.