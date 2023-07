Buscas na casa de Rui Rio. PSD escreve à PGR a criticar "devassa da vida privada"

O secretário-geral do PSD enviou esta quinta-feira uma carta à procuradora-geral da República (PGR), na qual critica as buscas "desproporcionadas" de que o antigo presidente do partido, Rui Rio, e outros foram alvo ontem, para além de distritais social-democratas.

Na carta, Hugo Soares critica "as diligências ontem levadas a cabo" pela sua "desproporcionalidade entre os atos realizados ao abrigo do mandado de busca e o objeto da investigação".

"Não é, do nosso ponto de vista, e daquilo que é a nossa conceção da defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, proporcional e adequado que se desarrumem sem aparente critério as casas dos cidadãos, que se proceda indiscriminadamente à devassa da sua vida privada", lê-se na carta a que a Renascença teve acesso.

A carta refere especificamente a “clonagem e apreensão dos seus aparelhos eletrónicos”, designadamente telefones, e afirma que não é demonstrado respeito “pelos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade” no que toca aos direitos fundamentais.

O PSD também considera desproporcional, e "excessivo", obrigar "a permanecer na sede nacional do Partido o seu representante nas buscas até cerca das 04h00 da madrugada" enquanto eram feitas "cópias de alguns aparelhos informáticos, com a comunicação social a ampliar o clamor social" ao noticiar que as buscas duraram até "altas horas da noite".

Hugo Soares diz que algumas das apreensões realizadas esta quarta-feira tiveram como objeto "informações relevantíssimas do ponto de vista democrático e partidário", o que inclui "correspondências dos serviços de implantação do partido com militantes" e documentos como o plano de atividades, "que contêm matéria de estratégia política".

Inclui-se ainda o registo "absolutamente confidencial de entradas e saídas na sede nacional do Partido", informação bancária e "correspondência digitalizada dos serviços da Secretaria-Geral". Assuntos que, diz, "parecem, evidentemente, estar fora do objeto investigado".

[notícia atualizada às 16h31]