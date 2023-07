Sindicato Independente dos Médicos suspende greve na semana da JMJ

O Sindicato Independente dos Médicos decidiu suspender a greve às horas extra que tinha marcada para a semana da Jornada Mundial da Juventude nos agrupamentos de centros de saúde que servem os concelhos de Lisboa, Loures e Odivelas.

“O Sindicato Independente dos Médicos não irá fazer nenhuma greve, nem nacional nem regional, nesses dias, particularmente nos concelhos de Lisboa e Loures, Odivelas, que é onde se realizam os momentos de boas vindas ao Papa”, garantiu à Renascença o secretário-geral do SIM.



Segundo Jorge Roque da Cunha, o sindicato decidiu que “acontecesse o que acontecesse, não iríamos utilizar a data das jornadas como momento para expressarmos a nossa indignação e por isso não iríamos aproveitar a circunstância deste importantíssimo evento, não só para o país, mas para todo o mundo, para causar maior perturbação”.

Restantes greves mantêm-se

No entanto, todas as restantes paralisações decretadas pelo SIM mantêm-se. São a greve nacional a decorrer a 25, 26 e 27 de julho e a greve de um mês, a iniciar-se no dia 24, à produção adicional para recuperar as listas de espera e às horas extra nos cuidados de saúde primários das várias regiões do país.