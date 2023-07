RTP. BE quer ouvir no parlamento os ministros da cultura e da administração interna

O Bloco de Esquerda quer ouvir no parlamento os ministros, José Luís Carneiro e também Pedro Adão e Silva.

Em causa está um episódio da rubrica “Spam Cartoon”, da autoria de um grupo de cartoonistas portugueses, exibido na passada quinta-feira na RTP e que mostram um polícia a fazer tiro ao alvo onde o alvo negro é o atingido.

Os autores já esclareceram que o cartoon em causa se refere aos acontecimentos em França após a morte de um jovem magrebino e que não contém qualquer referência à polícia portuguesa.

A deputada Joana Mortágua do bloco de esquerda considera grave que o MAI tenha ligado para a RTP a pedir explicações e também a queixa apresentada pelo diretor nacional da PSP

“Independentemente do debate que se possa fazer na sociedade sobre qualquer cartoon, qualquer imagem humorística, mais ou menos provocatória, não achamos aceitável. Por um lado, que o diretor da PSP entenda que isto se pode resolver com uma queixa-crime, consideramos que isso é em si um atentado à liberdade de expressão. Mas muito mais grave do que isso é que, perante esta mesma vontade de limitar a liberdade de expressão, o ministro da administração interna se sinta na capacidade, na autoridade e no poder de fazer uma chamada para o conselho de administração da RTP.”

No requerimento o Bloco de esquerda pede por isso para ouvir José Luís Carneiro e também Pedro Adão e Silva, que tutela a comunicação social, no parlamento.