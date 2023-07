Banca e sindicato chegam a acordo: bancários vão ter aumentos de 4,5%

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) e o Grupo Negociador das Instituições de Crédito (GNIC) acordaram uma atualização de 4,5% do acordo coletivo de trabalho para todos os bancários, ativos e reformados, foi anunciado esta segunda-feira.

“Face a esta proposta, resultante da persistência do SNQTB, que conduziu ao sucessivo incremento das propostas do GNIC, e tendo em consideração todos os demais fatores a ponderar, nomeadamente a perspetiva de continuação da evolução decrescente da inflação em 2023, o SNQTB entendeu ter chegado o momento de se chegar a um acordo quanto à atualização de 4,5% do ACT para 2023”, afirmou o presidente do sindicato, Paulo Gonçalves Marcos, em comunicado hoje divulgado.

A revisão salarial aplica-se a bancários no ativo e reformados, bem como às cláusulas de expressão pecuniária, tendo efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2023.

A proposta inicial apresentada pelo GNIC era de 2,5%, enquanto a do sindicato se cifrava nos 6,25% - o sindicato justificava estes valores com a inflação e com os indicadores e resultados do setor bancário.