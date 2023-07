Advogados em Protesto. Bastonária considera alteração aos atos próprios "absurda"

Centenas de advogados reuniram-se, esta quinta-feira à tarde, à porta dos tribunais do Porto e Viana do Castelo, em protesto contra as propostas do governo.

Em causa está a recusa da ministra da Justiça em retirar as alterações e aditamentos propostos à Lei dos Atos Próprios.

A Bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, ouvida pela Renascença, deixou várias críticas ao governo, nomeadamente "o absurdo da proposta" sobre a alteração dos atos próprios.

Os advogados procuraram mostrar a sua indignação pelo facto de qualquer pessoa licenciada em direito poder exercer serviços específicos de advocacia.



Para a Bastonária, isso cria uma "consulta jurídica que não implica um conhecimento técnico-jurídico".

A Bastonária da Ordem dos Advogados acrescenta que o governo não deu ouvidos aos advogados

"Não foram acolhidas praticamente nenhumas das nossas propostas ao governo", disse.

Na próxima semana, dia 13 de julho, os protestos continuarão em Coimbra.