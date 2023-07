Passe Ferroviário Nacional já está à venda. Saiba quanto custa

O novo Passe Ferroviário Nacional está à venda desde 1 de julho, anunciou esta segunda-feira a CP - Comboios de Portugal.

O cartão já pode ser adquirido e utilizado “a partir do dia 1 de agosto". Terá um valor mensal fixo de 49 euros e já pode ser requisitado em qualquer bilheteira da CP”, indica a empresa, em comunicado.

O passe abrangerá exclusivamente todas as viagens nos comboios regionais em todo o território nacional (não sendo aplicável aos comboios inter-regionais e urbanos), independentemente do ponto de partida ou destino.

Este novo passe ferroviário permite aos cidadãos portugueses a possibilidade de viajar, sem limitações de horários ou restrições de períodos de alta procura, oferecendo assim uma opção de transporte económica e ambientalmente amigável. O documento permite também aos portadores viagens flexíveis em todo o país.

O presidente da CP, Pedro Moreira, declara que "este passe é fruto do trabalho empenhado, durante vários meses, da equipa da CP que esteve por detrás do desenvolvimento deste novo produto, acreditando que esta medida é um avanço significativo no compromisso da CP em fomentar a mobilidade sustentável, incentivando a utilização de transportes coletivos e promovendo uma alternativa de transporte com menor impacto ambiental, auxiliando assim na redução de emissões de gases de efeito estufa e no combate às alterações climáticas”.

Pedro Moreira reforça ainda que “ao proporcionar mobilidade acessível em todas as regiões do país, a CP está a promover a igualdade de oportunidades, facilitamos o fluxo de pessoas, contribuindo assim para um desenvolvimento socioeconómico equilibrado".

Na sexta-feira feira, o Ministério das Infraestruturas tinha anunciado que as questões técnicas relacionadas com o Passe Ferroviário Nacional já estavam resolvidas.