Motoristas e cantoneiros da Câmara de Lisboa marca greve para a JMJ

O Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) entregou esta segunda-feira um pré-aviso de greve coincidente com as datas da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), assegurando que está aberto ao diálogo com a Câmara de Lisboa.

"Bem sei que o senhor presidente neste momento está assoberbado [...] com a vinda do senhor Papa, mas, compreenderá com certeza, a vida continua, quer haja, quer não haja a Jornada [Mundial] da Juventude", argumentou.

Em causa estão "situações pendentes", que "têm de ser resolvidas", explicou Manuel Oliveira, adiantando que esclarecer o conteúdo funcional dos trabalhadores afetos à remoção de resíduos é uma das pretensões.

"Há motoristas que andam com veículos [...] desacompanhados, [podendo] colocar em causa a segurança de pessoas e bens, há motoristas a desempenharem funções para as quais consideramos não estarem devidamente habilitados, tem que haver formação", exemplificou, sublinhando que estas situações "potenciam o acidente".

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.