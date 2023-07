Descriminalizar drogas sintéticas? Ministro da Saúde pede "prudência"

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, defendeu esta segunda-feira que “tem que haver muita prudência” no processo de descriminalização das drogas sintéticas para que uma “boa ideia” não interfira na distinção entre consumo e tráfico.

“Acompanho com interesse e de forma positiva o tema de estender essa descriminalização também às drogas sintéticas, mas acho que tem que haver muita prudência na forma como isso é feito”, avisou o governante, em Serpa, no distrito de Beja.

Pizarro, que falava aos jornalistas à margem da iniciativa Saúde Aberta, pediu para que “não se aproveite uma boa ideia” para tornar as drogas sintéticas “equivalentes a todas as outras substâncias aditivas, com interferência no tema das quantidades que cada um pode possuir e que distinguem o consumo do tráfico”.

“Convém não adensar as dificuldades que as entidades policiais e judiciais têm no terreno para conseguir fazer o que devem fazer, que é distinguir aqueles que são consumidores e que devem ser ajudados a entrar no sistema de saúde daqueles que são traficantes e que devem ser reprimidos por cometer um crime”, frisou.

Nas declarações aos jornalistas, o ministro destacou que Portugal decidiu, em 2001, descriminalizar o consumo de droga, considerando que foi “uma medida pioneira ao nível mundial”.

“Isto é, distinguindo aquilo que deve ser reprimido, duramente reprimido, o tráfico de droga, daquilo que deve ser tratado, nomeadamente no contexto da saúde, que é o vício da droga e a adição pelas drogas”, acrescentou.