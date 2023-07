Médico Luís Coentro diretor clínico para Cuidados Primários da unidade do Baixo Alentejo

O Governo nomeou o médico Luís Coentro para novo diretor clínico para os Cuidados Primários da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), com um mandato de três anos, anunciou este domingo o ministério da Saúde.

A nomeação de Luís Coentro foi aprovada por despacho pelos ministros da Saúde, Manuel Pizarro, e das Finanças, Fernando Medina, e o novo diretor vai assumir funções no Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo na segunda-feira, acrescentou a mesma fonte.

"O Diretor Clínico foi proposto pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, integrando o Conselho de Administração da unidade, nomeado a 06 de abril e presidido por José Carlos Queimado", avançou o gabinete do ministro da Saúde em comunicado.

O comunicado refere ainda que, na administração da ULSBA, Vera Guerreiro é a diretora clínica para a área dos Cuidados de Saúde Hospitalares, Vanessa Faria Almodôvar é vogal executiva com o pelouro financeiro e António Páscoa exerce o cargo de enfermeiro diretor.

"Luís Coentro, natural de Alverca do Ribatejo, concluiu a especialidade em Medicina Geral e Familiar em 2004 e fez todo o seu percurso profissional como médico de família nos Cuidados de Saúde Primários do Baixo Alentejo, onde coordena a Unidade de Saúde Familiar (USF) Alfa Beja", destacou o gabinete do ministro.

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, Luís Coentro realizou um mestrado em Cuidados Primários de Saúde na Universidade Autónoma de Barcelona (Espanha), tendo acabado o internato na especialidade de Medicina Geral e Familiar, em Serpa.

Luís Coentro exerceu depois funções como médico de família no Centro de Saúde de Castro Verde (2004 e 2005) e no Centro de Saúde de Beja (2006-2011), passando, em 2011, para a Unidade de Saúde Familiar Alfa Beja, a primeira USF do Baixo Alentejo, refere-se ainda no comunicado.

"Coordenou a unidade entre 2012 e 2019, tendo voltado a assumir a liderança da USF este ano. É Assistente Convidado da Faculdade de Ciências Médicas e orientador do Internato de Medicina Geral e Familiar desde 2009. Desde 2022 era já representante dos Cuidados de Saúde Primários na Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes da ULSBA", acrescentou.

A nomeação do novo diretor clínico para os Cuidados Primários de Saúde da unidade alentejana surge um dia antes de o distrito de Beja acolher a iniciativa Saúde Aberta, do Ministério da Saúde, que se realiza na segunda-feira, assinalou a tutela. .

"O Ministro da Saúde, a Secretária de Estado da Promoção da Saúde e o Secretário de Estado da Saúde vão percorrer os 13 concelhos do Baixo Alentejo e visitar os diferentes polos da ULSBA, numa iniciativa que visa proporcionar o contacto com utentes, profissionais e autarcas das diferentes regiões do país", justificou a mesma fonte.