​Marcelo quer realizar 10 de Junho na zona de Pedrógão Grande

O Presidente da República convida o Governo para que o próximo 10 de Junho, Dia de Portugal, se realize na zona de Pedrógão Grande, devastada pelos incêndios de junho de 2017.



Marcelo Rebelo de Sousa discursava na cerimónia de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017, no monumento recentemente aberto, situado na localidade de Pobrais, concelho de Pedrógão Grande, junto à estrada nacional 236-1, onde morreram muitas das vítimas do fogo de junho de 2017.

“Olhando para este memorial, e tenho a certeza que o Governo me acompanhará nisso, penso que é preciso dar mais um sinal de vida", começou por referir o chefe de Estado.

"Esse sinal de vida poderia ser, num tempo em que acabámos de viver a experiência da junção de municípios representando uma região do interior, no Norte, para celebrarem o Dia de Portugal, para o ano ser uma junção de municípios, aqui, no Centro, a preparar a celebração do Dia de Portugal, com o polo principal nestes três municípios, mas abrangendo a comunidade intermunicipal que tem sido tão solidária e municípios vizinhos que são de outra comunidade intermunicipal mas que também padecem do mesmo problema daquilo que é a dificuldade na área do pinhal de reconverter a realidade existente", salientou.

Marcelo Rebelo de Sousa pretende que o próximo 10 de Junho seja "mais do que um dia de celebração de Portugal", mas sim "um compromisso de Portugal com a construção de um futuro ainda mais coeso territorialmente".

O Presidente da República sublinha que as vítimas dos incêndios e o país "merecem" esse compromisso e "o tal sinal de vida que esta água nos quer transmitir", disse Marcelo numa referência ao memorial.

Memorial de alerta

No seu discurso, o primeiro-ministro espera que o memorial às vítimas dos incêndios seja um alerta permanente.

"Este memorial representa o alerta de que o passado corre sempre o risco de se repetir e que Portugal é um país particularmente exposto ao risco das alterações climáticas, que aumenta todos os anos o risco de incêndios", declarou António Costa.