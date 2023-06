Movimento Casa para Viver critica "chocante" e "inaceitável" corte no apoio às rendas

O movimento Casa para Viver considerou esta quarta-feira "chocante" e "inaceitável" o despacho interno das Finanças que corta no apoio às rendas, afirmando que torna esta medida "um mero número de propaganda" ao reduzir o subsídio a um valor "irrisório".

"Após meses a anunciar o subsídio de renda como forma de apoiar as pessoas que estão numa situação limite de sobrecarga financeira, criando na população a legítima expectativa de que iria receber este apoio, o Governo -- através de um despacho interno do Ministério das Finanças -- recua novamente e apresenta uma nova fórmula de cálculo deste apoio que, na prática, torna esta medida num mero número de propaganda, porque torna o subsídio irrisório e sem qualquer impacto no alívio de quem paga demasiado pela renda da casa", sustenta o movimento.



Para a plataforma Casa para Viver, "depois de recuar nas medidas do alojamento local (reduzindo a taxa extraordinária para apenas 15%) e do arrendamento coercivo, o que prova que este Governo insiste em permanecer escravo do "lobby" imobiliário", o executivo protagoniza agora "o mais chocante de todos os recuos". .

O Diário de Notícias e o Dinheiro Vivo noticiam esta quarta-feira que um despacho interno das Finanças, assinado em 01 de junho pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, instruiu os serviços da Autoridade Tributária (AT) a cortar na fórmula de cálculo do apoio às rendas destinado a inquilinos com rendimentos anuais até 38.632 euros, referentes a 2021, e com uma taxa de esforço igual ou superior a 35%, alterando os critérios previstos na lei e determinando um corte no apoio às rendas.

Segundo a notícia, os serviços estão a considerar o rendimento bruto e as pensões de alimentos, em vez da matéria coletável, o que dita uma prestação mais baixa ou a exclusão, evitando aumentar o impacto da medida de 240 milhões para mil milhões de euros.