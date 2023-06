O que nos ensina o ranking das escolas? Que 70% das notas 20 são a Matemática

Veja também:

Todos os anos se analisam as notas, a média, o sucesso e os contextos de alunos do ensino público e privado, do básico e do secundário. E todos os anos se faz a mesma pergunta: para quem servem os rankings? Ainda que não possamos saber a reposta, porque apenas olhamos para os números para os poder transformar em histórias e dar a conhecer as pessoas que estão por trás, podemos partilhar o que este ano trouxe de novo.

Portanto, aqui estão as 25 coisas que aprendemos com o Ranking das Escolas 2022:

Maiores Curiosidades

A melhor e a pior escola de Lisboa ficam a 250 metros de distância uma da outra. São a 6.ª melhor e a 4.ª pior do país e ambas são privadas.

O 1.º, o 2.º e o 4.º do ranking ficam num raio de 5 quilómetros (Grande Colégio Universal, Colégio Efanor e Nossa Senhora do Rosário).

Oito dos 12 primeiros classificados do ranking do 9.º ano ficam num raio de 10 km no Grande Porto.

Histórico