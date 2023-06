ASAE apreende 20 mil peças usadas de viaturas em fiscalização a operador "online"

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 20.000 peças usadas de viaturas avaliadas em 203.000 euros, numa operação de fiscalização à comercialização online daquelas peças realizada pela Unidade Regional Norte.

Em comunicado, a ASAE afirma que a fiscalização visou “um operador económico que procedia à comercialização online de peças usadas de viaturas automóveis, que não eram acompanhadas de informação sobre o número da licença do operador de desmantelamento de proveniência, no distrito do Porto”.

Durante a operação, os inspetores verificaram que, além da venda de peças usadas, “a empresa procedia ao desmantelamento de viaturas em fim de vida, sem que possuísse o necessário licenciamento legal para o fazer”.

As cerca de 20.000 peças usadas existente nas instalações, num valor estimado em mais de 203.000 euros, foram apreendidas e o operador foi notificado para retirar os produtos de comercialização "online".

“A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança dos consumidores e na verificação do cumprimento da regulamentação vigente”, afirma o organismo no comunicado.